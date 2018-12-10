Киркоров предположил, сможет ли Бузова выиграть «Евровидение»

Певица Ольга Бузова может поучаствовать в песенном конкурсе «Евровидение» и даже выиграть его. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявил ее коллега Филипп Киркоров

На состоявшемся несколько дней назад в Кремлевском дворце вручении музыкальной премии «Виктория» Народный артист РФ не исключил как вероятность того, что Бузова представит Россию на «Евровидении», так и того, что выиграет конкурс.

«Почему бы и нет?» — задался он вопросом.

По его словам, Бузова вполне может быть выбрана для участия в «Евровидении», а дальше может произойти что угодно, если конкурсант «интересен, авангарден и креативен».

«А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами», — подчеркнул певец.

Киркоров добавил, что если Бузова таки будет отобрана для участия в конкурсе, то ей следует пожелать удачи и просто ждать результатов голосования.