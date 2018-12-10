Оперный певец посмеялся над выступлением Собчак

Верник отметил, что в исполнении Собчак «наконец-то прозвучали правильные ноты» знаменитой композиции. Затем видео прокомментировал оперный певец Юсиф Эйвазов

«Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню», — написал он, сопроводив свой комментарий смеющимися смайликами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Верник в ответ предложил Эйвазову позаниматься с Собчак.

«Вадик, с моей нервной системой, навряд ли. Да и ей оно точно не нужно», — заявил оперный певец.

Многие интернет-пользователи поддержали Эйвазова и попросили «отобрать у Ксюши микрофон». Некоторые назвали Собчак «второй Бузовой».

«Она поёт а мне стыдно» — написала @natalia_zayceva.

При этом некоторые комментаторы вступились за Собчак. @luydmila_burieva заявила, что «у каждого от природы есть право петь, как и право не слушать если не нравится».