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Оперный певец посмеялся над выступлением Собчак 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущий Вадим Верник опубликовал в Instagram видео с журналисткой Ксенией Собчак, исполняющей песню «Не отрекаются любя».
Верник отметил, что в исполнении Собчак «наконец-то прозвучали правильные ноты» знаменитой композиции. Затем видео прокомментировал оперный певец Юсиф Эйвазов.
«Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню», — написал он, сопроводив свой комментарий смеющимися смайликами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Верник в ответ предложил Эйвазову позаниматься с Собчак.
«Вадик, с моей нервной системой, навряд ли. Да и ей оно точно не нужно», — заявил оперный певец.
Многие интернет-пользователи поддержали Эйвазова и попросили «отобрать у Ксюши микрофон». Некоторые назвали Собчак «второй Бузовой».
«Она поёт а мне стыдно» — написала @natalia_zayceva.
При этом некоторые комментаторы вступились за Собчак. @luydmila_burieva заявила, что «у каждого от природы есть право петь, как и право не слушать если не нравится».
«Просто нужно позаниматься с преподавателем и все получится», — добавила @olesyadeynega.
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