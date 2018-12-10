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Безработный екатеринбуржец может сняться у Гая Ричи 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Шерлок Холмс"
Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин может сняться в новом фильме Гая Ричи. Об этом он сам рассказал «СтарХиту».
По словам молодого человека, несколько месяцев назад он записал на видео силовую тренировку и отправил запись через одну из соцсетей британцу Ричи, своему кумиру, предложив повторить.
«Ради прикола бросил вызов», — объяснил он.
Режиссер ответил шуткой — посоветовал бросить вызов актеру Джейсону Стэтхэму. Так Янин и поступил. Стэтхэм ответил ему через несколько дней, сообщив, что передал эстафету обратно Ричи.
После этого общение екатеринбуржца со знаменитостями иссякло, однако недавно ему позвонил кастинг-директор, работающий на съемках новой картины Ричи, и предложил россиянину пройти кастинг на роль «плохого русского парня».
На прошлой неделе Леон Янин встретился в Москве с продюсерами фильма, подписал документы и теперь ждет сценарий, чтобы выучить свою роль к весне, когда состоятся пробы.
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