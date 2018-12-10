Безработный екатеринбуржец может сняться у Гая Ричи

Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин может сняться в новом фильме Гая Ричи. Об этом он сам рассказал «СтарХиту»

По словам молодого человека, несколько месяцев назад он записал на видео силовую тренировку и отправил запись через одну из соцсетей британцу Ричи, своему кумиру, предложив повторить.

«Ради прикола бросил вызов», — объяснил он.

Режиссер ответил шуткой — посоветовал бросить вызов актеру Джейсону Стэтхэму. Так Янин и поступил. Стэтхэм ответил ему через несколько дней, сообщив, что передал эстафету обратно Ричи.

После этого общение екатеринбуржца со знаменитостями иссякло, однако недавно ему позвонил кастинг-директор, работающий на съемках новой картины Ричи, и предложил россиянину пройти кастинг на роль «плохого русского парня».

На прошлой неделе Леон Янин встретился в Москве с продюсерами фильма, подписал документы и теперь ждет сценарий, чтобы выучить свою роль к весне, когда состоятся пробы.