Жена победителя шоу Бузовой заявила о плевках в лицо и маленьких алиментах

Экс-супруга сыровара из Суздаля Дениса Лебедева заявила, что бывший муж поднимал на нее руку, а после развода стал редко видеться с ребенком. Об этом сообщает «СтарХит».

Анна Кочетова рассказала, что расставалась с Лебедевым много раз, но он делал все, чтобы вернуть «кошелек в ее лице». По ее словам, они постоянно переезжали из-за его «скандального характера», последний переезд был в Суздаль, а затем она «сбежала».

«В очередной раз он поднял на меня руку, плевался в лицо на глазах у ребенка и пытался сбить меня на машине. Не смогла больше терпеть такое отношение», — так женщина объяснила расставание.

Она отметила, что брак расторгли в 2015 году.

По словам Кочетовой, Лебедев не хотел разводиться, выкрал их общего сына и скрывал его 35 дней. Однако после развода он виделся с ребенком всего пять раз, утверждает она. По ее мнению, общение с сыном нужно Лебедеву «только для фото в Инстаграм».

Женщина заявила, что у нее есть претензии к действиям бывшего мужа во время встреч с ребенком. Она утверждает, что он возил сына без автокресла и водил в «Комнату страха», после чего у мальчика были проблемы со сном.

Кочетова добавила, что мать Лебедева переводит на ребенка по 6900 рублей, хотя на обеспечение мальчика уходит 70 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, по словам Кочетовой, именно она выплачивает кредит в 900 тысяч рублей, взятый на покупку помещения для сырного производства в Суздале.

33-летний Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», стартовавшего на ТНТ в августе. После завершения проекта Лебедев и Бузова рассказали, что не смогли построить отношения.