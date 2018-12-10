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Гоген Солнцев стал поразительно похож на свою пожилую супругу 

Teleprogramma.pro 11 минут назад
Фото: Instagram
Поклонники спросили фрика, что он сделал со своей женой.
Известный российский фрик Гоген Солнцев на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что он прекрасно справил свой день рождения, после которого вернулся в Москву. Он добавил, что впереди его ждет много все интересного. Он попросил порадоваться за него. При этом фрик не стал раскрывать подробности, отставив интригу.
Между тем поклонников очень интересует, как обстоят дела у его жены Екатерины Терешкович, которая после дебоша в студии «Прямого эфира», где она избила дочь, пропала из вида. Недавно Терешкович нежно поздравила Гогена с нем рождения. Пока не ясно, смогла ли звёздная пара примириться.
Поклонники между тем считают, что Гоген стал откровенно косить под свою жену. Его прическа стала походить на Катину. Да и внешний вид Гогена многим напомнил Терешкович. «Гоген, вы стали поразительно похожи на супругу», «Гоген все-таки муж и жена одна сатана. С годами становятся похожи друг на друга. А что вы сделали со своей женой?», «Как женщина выглядите на фото», — заявили поклонники.
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