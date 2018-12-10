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Барабанщика Animal ДжаZ обвинили в контрабанде 

Рамблер + ещё 13 8 часов назад
Против участника группы Animal ДжаZ Сергея Кивина завели дело о попытке контрабанды 68 тысяч наличных рублей. Об этом сам музыкант рассказал «Невским новостям».
По словам барабанщика, вчера он сделал попытку улететь из петербургского аэропорта «Пулково» в Израиль с 10 тысячами долларов и 68 тысячами рублей наличными.
Кивину было известно, что физические лица не могут провозить через границу более 10 тысяч долларов без заполнения декларации, однако он ее не заполнил, рассчитывая положить «лишние» рубли на банковскую карту уже в аэропорту и после сдачи багажа — «налегке».
В аэропорту музыкант приблизился к «зеленому коридору» — зоне, предназначенной для прохода тех, кому нечего декларировать, — и спросил сотрудника аэропорта, выполним ли его план.
«Мне сказали, что можно», — отметил Кивин.
Однако после пересечения «зеленого коридора» к нему приблизился уже сотрудник таможни. Барабанщик пересказал свой план и ему, но был отведен в кабинет, где на него стали составлять дело.
Кивин нанял юриста, который будет представлять его интересы в суде. Признание виновным грозит музыканту штрафом в размере 34 тысяч рублей — половины конфискованной суммы.
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