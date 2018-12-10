Всё началось с того, что продюсер Иосиф Пригожин назвал поклонников группы «Ленинград» «лохами», на что Сергей Шнуров ответил в соц. сетях в свойственной ему манере — стихами.
«Литературный баттл» до сих пор продолжается между мужчинами. На днях Сергей посетил шоу «Вечерний Ургант», где заявил, что Иосиф Пригожин, который спорит с ним на тему мата на сцене, сам был замечен среди слушателей группы «Ленинград». «Странное дело… Я его видел среди подпевающих», — прокомментировал музыкант. Конечно, Пригожин снова ответил в стихотворной форме Сергею в соц. сети Instagram.
Какая память у тебя, Серёга! До Валерии грешил я много. Что "Ленинград"? И пострашней бывало, Но вот теперь я — за духовное начало. Я матом владею в совершенстве. В этой части я профессионал. Но где ругаться, как и в каком месте Всегда я точно знал — так папа воспитал. Хоть песни группы слушал я, не скрою, Но в части непристойной для иных, Не помню, чтоб замечен был толпою Поющим "ехай на х…", знаменитый стих.