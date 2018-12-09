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«Миссис Москву» затравили в Сети 

News.ru 1 час назад
Фото: пресс-служба «Миссис Москва»
Фотография победительницы конкурса «Миссис Москва» вызвала волну критики в социальных сетях. Комментаторы заподозрили 35-летнюю Екатерину Лифшиц в злоупотреблении ботоксом и предположили, что жюри конкурса куплено.
В Instagram женщины также появились комментарии от ненавистников. В частности, под фото с конкурса одна из пользовательниц назвала Екатерину «чудовищем ботоксным».
Ранее News.ru писал, что жительница Мексики Ванесса Понсе стала обладательницей титула «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты. Он состоялся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Соответствующее решение вынесло жюри глобального ежегодного престижного состязания.
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