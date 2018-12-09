Лев Лещенко рассказал, когда его выпишут из больницы

Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко будет выписан из больницы 10 декабря. Об этом артист сообщил в воскресенье ТАСС

Накануне 76-летний Лещенко был помещен в одну из московских больниц. Ранее СМИ сообщали, что он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На благо мира", но состояние здоровья певца ухудшилось и он был экстренно госпитализирован.

"Нет, меня не выписали, выпишут завтра, и завтра же я иду на концерт памяти [Владимира] Шаинского", — сказал Лещенко. Певец подчеркнул, что чувствует себя нормально.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Артист начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980.

Лев Лещенко — обладатель множества наград, в их числе — ордена "Знак Почета" (1985) и "За заслуги перед Отечеством" I степени (2017).