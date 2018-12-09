Жена Тарасова рассказала о слежке

Новая жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала своим подписчикам в Intagram о том, почему она до сих пор не выкладывает на своей странице фотографии лица дочери. Девушка призналась, что боится преследования "теней".

Анастасия Костенко относится к той когорте известных личностей, что не стесняются делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Однако для некоторых вещей девушка все же сделала исключение.

В частности, ее подписчики так до сих пор и не увидели лица ее дочери Миланы. На всех снимках девочка предстает перед зрителями спиной или боком, иногда модель и вовсе предлагает поклонникам любоваться лишь ножкой ребенка. Такое поведение не могло ни вызвать вопросов.

"Из личных соображений", — ответила Анастасия Костенко на вопрос о том, почему никто в Сети до сих пор не увидел лица девочки. "Мне не по себе, что помимо добрых и настоящих людей, за нашей жизнью следят "тени", — объяснила она.

Раскрыла модель и значение термина "тени". По ее словам, это те люди, которые создают аккаунты в социальных сетях специально, чтобы от их лица писать гадости. У таких пользователей нет взаимных друзей и часто отсутствует даже аватар.

Впрочем, призналась Анастасия Костенко, вскоре этот строгий запрет, который она наложила на себя сама, может быть снят, ведь ребенок уже крещен.

"Я понимаю, что с августа наша малышка под защитой всех святых, а еще раньше, как только она зародилась — под нашим с мужем. Скоро, может быть, покажем нашу улыбашку", — заключила Анастасия Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко стала законной супругой футболиста Дмитрия Тарасова после того, как он расстался со своей предыдущей супругой — Ольгой Бузовой. Некоторые поклонники певицы восприняли происходящее близко к сердцу и не стеснялись в выражениях, осуждая этот брак.