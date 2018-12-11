Подруга Алибасова рассказала о жалобах на Федосееву-Шукшину

Предпринимательница Ляна Фридман заявила «Собеседнику», что не верит в искренность чувств продюсера Бари Алибасов и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Издание отмечает, что Алибасову ранее приписывали роман с Фридман. По словам женщины, у нее с продюсером «продолжаются романтические отношения».

Предпринимательница заявила, что Алибасов и Федосеева-Шукшина — приятели, и актриса постоянно у него что-то просит.

«Алибасов всегда говорил мне про нее: «Задолбала!». Бари обязательно поможет, если его о чем-нибудь попросишь», — отметила она.

По словам Фридман, после свадьбы продюсер и актриса не стали жить вместе. Она заявила, что не понимает, зачем был нужен этот брак. По ее мнению, это похоже на «шоу к Новому году», хотя пиар не нужен ни Алибасову, ни Федосеевой-Шукшиной.

«Сейчас она [Шукшина] должна чтить память Василия, а не бегать по загсам. Хотя, быть может, она хочет получить квартиру Барика», — сказала бизнесвумен.

Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.

Алибасов заявлял, что они с Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения.