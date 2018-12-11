Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подруга Алибасова рассказала о жалобах на Федосееву-Шукшину 

Рамблер + ещё 9 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Предпринимательница Ляна Фридман заявила «Собеседнику», что не верит в искренность чувств продюсера Бари Алибасов и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Издание отмечает, что Алибасову ранее приписывали роман с Фридман. По словам женщины, у нее с продюсером «продолжаются романтические отношения».
Предпринимательница заявила, что Алибасов и Федосеева-Шукшина — приятели, и актриса постоянно у него что-то просит.
«Алибасов всегда говорил мне про нее: «Задолбала!». Бари обязательно поможет, если его о чем-нибудь попросишь», — отметила она.
По словам Фридман, после свадьбы продюсер и актриса не стали жить вместе. Она заявила, что не понимает, зачем был нужен этот брак. По ее мнению, это похоже на «шоу к Новому году», хотя пиар не нужен ни Алибасову, ни Федосеевой-Шукшиной.
«Сейчас она [Шукшина] должна чтить память Василия, а не бегать по загсам. Хотя, быть может, она хочет получить квартиру Барика», — сказала бизнесвумен.
Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.
Алибасов заявлял, что они с Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения.
Продюсер рассказал «Комсомольской правде», что брак они зарегистрировали, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности».
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метрополитен обвинил москвичей в утреннем кошмаре28
Золотов подал иск к Навальному321
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз198
Журналист НТВ пожаловался на немецких врачей2
Прощание с Людмилой Алексеевой8
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение