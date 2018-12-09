Скончался актёр из «Возвращения Мухтара»

Украинский актер Тарас Мельничук скончался в результате болезни. Ему было 27 лет.
Артист на протяжении длительного времени боролся с острым миелоидным лейкозом (раком крови), говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Минкультуры Украины.
Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По окончании вуза он начал активно работать в театре и на телевидении. Он известен ролями в спектаклях «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта». Мельничук также снимался в сериале «Возвращение Мухтара».
Ранее News.ru писал о том, что народный артист Украины Николай Рушковский умер на 94-м году жизни. Во время представления, которое проходило 25 ноября, актёр упал и травмировал бедро. Он не смог перенести операцию, в результате чего скончался в больнице.