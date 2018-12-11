Баста записал своё выступление на «Голубом огоньке» для Первого канала

Рэпер Баста записал своё выступление на «Голубом огоньке» для Первого канала, сообщает « Российская Газета ». Таким образом певец стал первым представителем жанра, поучаствовавшим в съёмках легендарной новогодней программы.

О том, что рэперы появятся на записи передачи в этом году намекал гендиректор Первого канала Константин Эрнст . В интервью РИА Новости он коротко сказал: «Планируем», но имена возможных исполнителей предпочёл сохранить в тайне.

Депутаты Госдумы уже приглашали молодёжных исполнителей поучаствовать на открытой в записи новогодних программ, сообщает телеканал 360 . Предложение поступило артистам на недавно прошедшей встрече парламентариев с представителями рэп-культуры. Однако присутствовавшие за круглым столом рэперы Рома Жиагн, Птаха и Pra Killa’Gramm отказались.

Ранее хип-хоп деятель Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что появление рэперов на Голубом огоньке — это «зашкварная история».

Появится ли кто-нибудь ещё из хип-хоп исполнителей в Новогоднюю ночь на главном канале страны кроме Басты пока неизвестно. Организаторы поделились, что в этом году пригласили артистов разных жанров и пообещали, что «всё будет красиво и наворочено».