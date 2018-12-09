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Макаревичу стало неловко перед рэперами 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: кадр Youtube
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич заявил, что ему «даже как-то неловко» перед рэперами из-за ситуации с сорванными концертами.
«Мы, правда, сами еще из г**на не вылезли, потому что еще половина городов бздит наши концерты делать», — приводит его слова «Московский комсомолец».
Обращаясь к рэперам, Макаревич заявил: «Мы все это кушали 40 лет назад и 30 лет назад». Он выразил сожаление в связи с тем, что «мы живем в циклическом мире». По словам музыканта, в итоге «все пройдет, все хорошее останется».
Напомним, в последнее время рэперы оказались в центре внимания из-за запретов и срывов концертов ряда исполнителей. Ситуация вокруг сорванных выступлений привлекла внимание Кремля.
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