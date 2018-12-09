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Гошу Рубчинского обвинили в домогательстве к подростку 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Max Sher
34-летний Гоша Рубчинский, российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноимённого бренда, пользующийся большей известностью на Западе, оказался в центре скандала в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны 16-летнего участника кастинга, сообщает Cosmo.
В качестве подтверждения своих слов Ян Сильфверлинг предоставил фрагменты переписки с Гошей, в которых тот просит его сфотографироваться в ванной. Скрины переписки опубликованы на странице High Fashion Talk в Instagram.
Представители дизайнера со своей стороны заявили, что бренд проводил кастинг по той же схеме по какой они проводятся уже 10 лет. С подростком, по их версии, общались по FaceTime и попросили о новом фото. Однако, сославшись на то, что находился не один в комнате, юноша делать фото отказался, после чего дизайнер предложил ему уйти в ванную и сделать снимок там.
После этого подросток стал писать странные сообщения и был заблокирован дизайнером. По мнению представителей Рубчинского, слова дизайнера были вырваны из контекста, а скрины выложены, чтобы очернить его имя.
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