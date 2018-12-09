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Народ молится за здоровье Лещенко 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали.
Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира". Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.
Певец почувствствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку. Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз — "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными — вплоть до полного паралича. Тогла Лещенко сделали срочную операцию — удалили грыжу, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.
При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания.
"У меня такой плотный график, вы не представляете, — жаловался артист. — Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Вороне, потом пойдут новогодние "огоньки".
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