Народ молится за здоровье Лещенко

76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали.

Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира". Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.

Певец почувствствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку. Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз — "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными — вплоть до полного паралича. Тогла Лещенко сделали срочную операцию — удалили грыжу, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.

При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания.