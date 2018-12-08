Яна Кошкина напугала фаната 

По словам Яны, она не общается с кумирами, но в то время у неё было хорошее настроение, и она решила ответить. Однако диалог особо не задался, и артистка вовсе забыла о нём. Спустя время Яна случайно встретила своего поклонника в одном из столичных заведений. Она подошла к нему, поздоровалась и заявила, что знает его, однако кумир ничего не сказал, а просто убежал, чем вызвал недоумение у Яны.