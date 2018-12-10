Эмин рассказал о спорах с Григорием Лепсом в их совместном бизнесе

По словам популярного исполнителя, его напарник очень эмоциональный человек.

Известный певец Эмин Агаларов признался, что у него есть совместный бизнес с другим известным исполнителем Григорием Лепсом . Друзья открыли рюмочную, а в планах, чтобы заработала еще одна. В конце года они откроют ресторан с караоке-комнатой и баром. Площадь заведения очень большая, примерно 700 метров.

Эмин признался, что Лепс прислушивается к его советам в плане бизнеса, потому что Агаларов более опытен в этих вопросах. В то же время, по признанию Эмина, Лепс очень эмоциональный человек, который всегда скажет свое мнение. Порой у них возникают жаркие споры. Тогда Эмин просит компаньона подумать и после они обязательно договариваются. Эмин признался, что Лепс относится к нему очень тепло. Он доверяет ему по многим вопросам. Управленческой частью в их общем заведении занимается Эмин и его команда, а Лепс больше отвечает за творческую составляющую.