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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

Киркоров назвал условия участия Бузовой в Евровидении 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла в эту пятницу, не обошлась без сюрпризов. Кого-то удивили победители в отдельных номинациях, другие бурно обсуждали заявление Филипа Киркорова о том, что на следующем «Евровидение» представлять страну может Ольга Бузова.
Исполнитель считает, что у экс-звезды «Дом-2» есть талант для прохождения в финал. «В этом конкурсе всё возможно, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Так что, почему нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — заявил Филипп Киркоров.
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