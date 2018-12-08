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Якубовичу на «Поле чудес» подарили кошачий корм 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович получил необычный подарок. Его вручила одна из участниц программы — Светлана Соболева из села Суна (Кировская область). Выпуск вышел в эфир в пятницу, 7 декабря. Запись опубликована на странице Первого канала на YouTube.
Соболева вышла к барабану в первой тройке игроков, но очередь до нее не дошла — другая участница успела отгадать слово. Тогда женщина приступила ко вручению подарков и трижды поцеловала ведущего за всех «сельских женщин», признавшись, что на передачу ее собирали всем селом.
Среди врученных Якубовичу даров оказались сделанная руками школьников деревянная оса, кукла-берегиня, каравай и кулебяки от женщин с местного хлебокомбината, корзина молочных продуктов и несколько упаковок кошачьего корма.
«Извините, ради бога, можно один вопрос? Я понимаю, что все, что сюда приносят, достается потом зрителям, и это правильно, это такая традиция. Единственный у меня вопрос, а этот кошачий корм тоже раздать?» — поинтересовался ведущий. В ответ участница рассмеялась и ответила, что это была благотворительная помощь от кировских кошек. «Ешьте на здоровье!» — добавила она.
В феврале этого года высказывание Якубовича в отношении участников «Поля чудес» вызвало скандал. Ведущий рассказал, что советует участникам воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким, так как всерьез угадывать слово по буквам два часа на глазах у всей страны — это «диагноз» и «шизофрения».
Позднее, комментируя свои слова, ведущий заявил, что шумиха поднялась из-за недобросовестных СМИ, которые не ознакомились с первоисточником.
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