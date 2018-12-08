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Автор «Рюмки водки на столе» ответил на обвинения в спаивании русских 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Григорий Лепс считает, что не существует необходимости вводить цензуру на эстраде. О своих взглядах он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говоря об одной из своих песен — «Рюмка водки на столе» — артист сказал, что это не пропаганда алкоголизма (такую точку зрения высказывал рэпер Рома Жиган). «Русский человек всегда выпивал, выпивает и будет выпивать, кто бы что ни говорил и ни запрещал», — уверен Лепс.
По его мнению, подвергать творчество цензуре неправомерно. «У каждого поколения свой моральный облик. Если у кого-то этот моральный облик не соответствует моральному облику человека постарше, это не говорит о том, что нужно запрещать музыку. Тем более, что музыка у этих молодых ребят, насколько я лично знаю и слышал, очень-очень приличная», — так он прокомментировал творчество современных российских рэперов.
«Если же, конечно, существуют какие-то ограничения, возрастные, я имею в виду, это возможно», — добавил он. Лепс сравнил борьбу с музыкой с борьбой с ветряными мельницами.
Также певец положительно отозвался о творчестве Сергея Шнурова и посчитал верхом лицемерия попытки запретить мат на сцене. «Если люди это воспринимают нормально, даже напевают и насвистывают, в том числе и те депутаты, которые собираются это запретить, то это вообще верх лицемерия, я считаю», — уточнил он и посоветовал властям лучше заняться борьбой с бедностью.
В начале декабря народный артист России Михаил Боярский заявил, что любое художественное произведение должны оценивать эксперты и призвал вернуть худсоветы. Оценивать он предложил по критериям «ум, честь и совесть».
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