Анна Семенович отказалась от диеты

Певица Анна Семенович отправилась отдыхать в Италию. Артистка снимает для своих подписчиков репортажи с самых интересных уголков страны. Не скрывает певица и тот факт, что на отдыхе она позволила себе немного расслабиться и отказаться от диеты.

Анна не удержалась и насладилась итальянской пиццей. «И зачем же я буду себя мучить на отдыхе? Как же в Италии — и без пиццы? Начала с нее. Только не пишите мне, что я должна следить за фигурой и так далее. Я слежу! Вот прям сейчас съем один кусочек еще и начну следить» — шутит звезда. А тем временем, ее поклонники отмечают, что Анна часто позволяет себе вредную пищу на отдыхе, но при этом ей все равно удается выглядеть сногсшибательно.