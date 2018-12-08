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Анфиса Чехова сравнила себя с Анной Карениной 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анфиса Чехова рассказала подписчикам в соц. сетях, что перечитывает сейчас «Анну Каренину» и заново открывает для себя это произведение. По словам актрисы, классика — не для школьников. Получить удовольствие от стиля, языка, мыслей и чувств героев позапрошлого века можно только в зрелом возрасте, когда мышление становится «размеренным и ностальгическим».
Чехова считает, что похожа на Анну Каренину и удивляется, что ей до сих пор не предложили эту роль. В представлении актрисы трагическая героиня — полноватая привлекательная женщина с вьющимися темными волосами. Впрочем, есть в судьбах и различия. Каренина рано вышла замуж, никогда не работала, проводила время на балах и у модисток. Современные женщины редко могут этим похвастаться.
Чехова призналась, что мечтает сыграть роль Анны Карениной. Многие поклонники поддержали ее и поделились собственными впечатлениями от прочтения гениального романа.
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