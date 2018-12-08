Принц Гарри обвинил брата в конфликте с Маркл

СМИ обвинили принца Уильяма в попытке разрушить отношения Гарри с Меган

Британский принц Гарри затеял переезд в Виндзор из опасений, его старший брат Уильям, с которым его семья делила Кенсингтонский дворец, будет стремиться разрушить его отношения с женой — Меган, сообщает The Sun.

Обострение в отношениях двух братьев возникло в силу нескольких причин. Переехав в Лондон Меган очень надеялась на поддержку со стороны жены принца Уильяма , но почувствовала себя отвергнутой. Однако Кейт была слишком занята детьми и собственной жизнью, потому и не уделила Меган должного внимания.

«Меган чувствовала себя довольно разочарованной. Она действительно пыталась, но почувствовала себя отвергнутой, и поэтому просто перестала пытаться», — рассказал источник издания.

Гарри не принял это всерьез и поговорил с Уильямом о том, чтобы к Меган были повнимательнее. Но тот принял сторону своей жены: ведь она в конце концов следовала его примеру.

А далее сыграло свою роль и желание принца Гарри защитить свою жену любой ценой после того, как он не смог сделать этого для своей матери — принцессы Дианы.

«По моему мнению, Гарри считает, что не смог защитить свою мать, поэтому он делает все возможное, чтобы защитить свою жену. Это его способ искупления», — считает один из его придворных.

«Он не потерпит никакой критики Меган — и он настолько раним и чувствителен, что часто видит критику или негативные проявление, там, где их нет», — говорят в их окружении.

Конечно, конфликты и соперничество случались между братьями и раньше. Но они всегда обращались за поддержкой друг к другу в трудные времена. Однако знакомство с Меган положило начало взаимному охлаждению. Первые признаки этого появились после того, как Уильям и Меган были представлены друг другу в Кенсингтонском дворце. Уильям от невесты брата в восторг не пришел.

«Гарри сошел с ума, — рассказал их друг. — Он обвинил своего брата в попытке закончить его роман до того, как он начался. Отношения братьев на самом деле так не восстановились».

Тогда и другие члены семьи также «были обеспокоены» появлением Меган, что и высказало Гарри.

Один из придворных поделился с изданием: « Многие в семье возражали. До конца непонятно, какие там были проблемы. Но было из-за чего нервничать. Может, причиной стали ее отец и ужасная сводная сестра или то, что она была американкой, кроме того в разводе».

По словам окружения Гарри, «он горой встал на защиту Меган, он действительно любит ее».

Меган также столкнулась с некоторой оппозицией со стороны семьи Миддлтон, которая не хотела приглашать ее на свадьбу Пиппы в мае прошлого года. Они боялись, что первое публичное появление Меган с принцем Гарри омрачит большой день невесты.

В следующем году братья будут уже жить отдельно, и персонал сейчас выбирает, на какого из принцев работать.

По общему признанию, отношения между парами хотя бы формально, но сохраняются — на этой неделе Гарри и Уильям продумали график своих совместных мероприятий на следующий год.