Названа последняя мечта Дмитрия Хворостовского

Хворостовский и Орбелян названы в пятницу в числе номинантов на премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение этой оперы.

«Так получается, что последняя запись Дмитрия, его последняя мечта, выдвинута на премию — это достаточно эмоционально», — заявил Орбелян.

Он добавил, что, узнав о своем диагнозе в 2015 году, Хворостовский запланировал сделать две вещи — записать «Риголетто» и оперу Свиридова «Отчалившая Русь». «Его мечта сбылась, мы сделали этот диск, который вышел в свет в день его смерти», — сказал дирижер.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября 2017 года. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части — одну урну захоронили в Москве 28 ноября, вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.