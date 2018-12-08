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Названа последняя мечта Дмитрия Хворостовского 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперный певец Дмитрий Хворостовский исполнил свою последнюю мечту, поучаствовав в записи оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Об этом агентству ТАСС рассказал друг баритона, дирижер Константин Орбелян.
Хворостовский и Орбелян названы в пятницу в числе номинантов на премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение этой оперы.
«Так получается, что последняя запись Дмитрия, его последняя мечта, выдвинута на премию — это достаточно эмоционально», — заявил Орбелян.
Он добавил, что, узнав о своем диагнозе в 2015 году, Хворостовский запланировал сделать две вещи — записать «Риголетто» и оперу Свиридова «Отчалившая Русь». «Его мечта сбылась, мы сделали этот диск, который вышел в свет в день его смерти», — сказал дирижер.
Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября 2017 года. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части — одну урну захоронили в Москве 28 ноября, вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.
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