Бывшая жена Джигарханяна обратилась в суд из-за слов актера о «воровке»

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в суд с иском о возмещении моральной компенсации в размере 3 миллионов рублей за то, что артист назвал её "воровкой" в телеэфире, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кунцевского суда Москвы

В пресс-службе сообщили, что в гражданском иске Цымбалюк-Романовская также требует от Джигарханяна опровергнуть в ближайшем выпуске телепередачи "Пусть говорят" произнесенные им в 2017 году в этой же программе слова о том, что она "воровка чистой воды", которая "прямо у меня из кармана украла деньги".

"В иске Цымбалюк-Романовская просит признать несоответствующими действительности и порочащими её честь, достоинство и деловую репутацию распространенные слова Джигарханяном Арменом Борисовичем в телепрограмме "Пусть говорят" от 18 октября 2017 года и 23 октября 2017 года, высказанные в её адрес, а именно — "воровка чистой воды, не образно, она прямо у меня из кармана украла деньги". В иске она просит Джигарханяна опровергнуть порочащие и недостоверные сведения путем объявления об этом в ближайшем выпуске передачи "Пусть говорят" и взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей", — рассказала собеседница агентства.

Исковое заявление было зарегистрировано судом в конце ноября, беседа по иску назначена на 17 декабря.

Мировой суд Москвы в середине ноября приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа. Виновной женщина себя не признала.

Публичный скандал вокруг отношений 83-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.