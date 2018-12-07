Вдова Гайдая отреагировала на домогательства к Варлей

Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала отрывок из книги актрисы Натальи Варлей, в котором она рассказала о домогательствах со стороны режиссера «Кавказской пленницы».

«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно», — сказала Гребешкова «Ридусу».

В своей автобиографической книге «Канатоходка» Варлей рассказала о случае, произошедшем на съемках «Кавказской пленницы». После дня рождения Александра Демьяненко, исполнившего роль Шурика, Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы.

Когда они дошли до номера, режиссер зашел в комнату, закрыл дверь изнутри и попытался поцеловать актрису.