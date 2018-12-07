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Участница «Пацанок» рассказала о постановках на реалити-шоу 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: @official_milas
Участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас рассказала в своем Instagram о постановочном характере шоу.
По ее словам, в программе нет ни одной девушки, которая из пацанки превратилась бы в леди, однако все участницы врут специально для запаси эфиров.
Она также сказала, что все финалистки «Пацанок» — лесбиянки, как и она сама.
По словам Милас, она давно уговаривала продюсеров шоу отправить ее домой, но соглашалась на очередные съемки, чтобы это выглядело достойно на экране.
В итоге, не дождавшись, когда ее отправят домой «на выгоне», она покинула шоу «по-английски», просто уехав со съемок.
Девушка сказала, что вышедший вслед за этим выпуск был смонтирован так, чтобы продемонстрировать ее трусость.
«Ваша Милас — победитель по жизни, потому что честна с собой и с вами. Само собой, никто вам не сможет показать реальную сторону того, что у участниц отсутствуют реальные изменения, смысл проекта ведь моментально теряется!» — написала Ксения.
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