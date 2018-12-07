Участница «Пацанок» рассказала о постановках на реалити-шоу

Участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас рассказала в своем Instagram о постановочном характере шоу.

По ее словам, в программе нет ни одной девушки, которая из пацанки превратилась бы в леди, однако все участницы врут специально для запаси эфиров.

Она также сказала, что все финалистки «Пацанок» — лесбиянки, как и она сама.

По словам Милас, она давно уговаривала продюсеров шоу отправить ее домой, но соглашалась на очередные съемки, чтобы это выглядело достойно на экране.

В итоге, не дождавшись, когда ее отправят домой «на выгоне», она покинула шоу «по-английски», просто уехав со съемок.

Девушка сказала, что вышедший вслед за этим выпуск был смонтирован так, чтобы продемонстрировать ее трусость.