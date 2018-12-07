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Певец Сергей Захаров лишился квадроцикла в Петербурге 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: Sergey Zakharov/Facebook
Известного баритона Сергея Захарова ограбили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Пятый канал».
Неизвестные угнали из гаража артиста квадроцикл. Сумма ущерба — 300 тысяч рублей. Музыкант живет в Санкт-Петербурге, но сейчас приехал в Москву, поэтому заявление о краже в полицию подала его жена.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленников, сообщил сайт «Дни.ру».
Сергей Захаров — советский и российский эстрадный певец (баритон) и актер, Народный артист России. С 2011 года — патрон Международного фестиваля русской песни в Великобритании.
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