Певец Сергей Захаров лишился квадроцикла в Петербурге

Известного баритона Сергея Захарова ограбили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Пятый канал».

Неизвестные угнали из гаража артиста квадроцикл. Сумма ущерба — 300 тысяч рублей. Музыкант живет в Санкт-Петербурге, но сейчас приехал в Москву, поэтому заявление о краже в полицию подала его жена.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленников, сообщил сайт «Дни.ру».

Сергей Захаров — советский и российский эстрадный певец (баритон) и актер, Народный артист России. С 2011 года — патрон Международного фестиваля русской песни в Великобритании.