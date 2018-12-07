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Генпрокуратура проверила Панина 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Генпрокуратуре оценили поведение скандального актёра на борту самолёта во время последнего дебоша и решили наказать только за курение в туалете, передаёт ТАСС.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что о дебоше не может идти речь, поскольку на борту не было драки. Панину выпишут штраф в полторы тысячи рублей за курение в общественном месте.
"То, что там могла быть ненормативная лексика, также возможно. Но административное производство возбуждено именно по факту того, что актер курил в туалете", — цитирует Куренного ТАСС.
Скандально известного актёра сняли с рейса «Стамбул — Москва». По словам свидетелей Алексей Панин дважды покурил в туалете, а затем громко рассказывал о том, как успешно это сделать, закрыв детектор дыма салфеткой.
Пассажиры уверяют, что актёр был нетрезв, требовал ручку для раздачи автографов, а на просьбы вести себя потише громко матерился.
Сам Панин в беседе с Nation News назвал дебош «глупой новостью» и выдумкой журналистов. Уже долгое время, уверяет актёр, он находится дома с дочкой.
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