Генпрокуратура проверила Панина

Генпрокуратуре оценили поведение скандального актёра на борту самолёта во время последнего дебоша и решили наказать только за курение в туалете, передаёт ТАСС

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что о дебоше не может идти речь, поскольку на борту не было драки. Панину выпишут штраф в полторы тысячи рублей за курение в общественном месте.

"То, что там могла быть ненормативная лексика, также возможно. Но административное производство возбуждено именно по факту того, что актер курил в туалете", — цитирует Куренного ТАСС.

Скандально известного актёра сняли с рейса «Стамбул — Москва». По словам свидетелей Алексей Панин дважды покурил в туалете, а затем громко рассказывал о том, как успешно это сделать, закрыв детектор дыма салфеткой.

Пассажиры уверяют, что актёр был нетрезв, требовал ручку для раздачи автографов, а на просьбы вести себя потише громко матерился.

Сам Панин в беседе с Nation News назвал дебош «глупой новостью» и выдумкой журналистов. Уже долгое время, уверяет актёр, он находится дома с дочкой.