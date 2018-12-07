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Звезда сериала «Саша+Маша» готовится к новоселью 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Комедийная актриса Елена Бирюкова ждёт Нового года с особым нетерпением. Семья артистки планирует отметить праздник уже в новом доме.
По словам Бирюковой, жить в многоквартирной доме за МКАДом — сомнительное удовольствие, потому актриса решилась на переезд.
«На самом деле мы как жили за МКАДом, так и останемся там же! Но зато у нас самый настоящий дом. Знаете, мы жили в новом микрорайоне — по сути это каменные джунгли, было тяжело. Решили продать и вложиться в дом. Пробок не боюсь — мы к ним привыкли. Зато места хватит всем! Может, даже домашних питомцев заведём, но это точно чуть позже!» — поделилась с News.ru актриса.
На время ремонта и переезда актриса вместе с супругом и детьми живёт у свекрови. Елена Бирюкова счастлива в отношениях с экс-супругом Екатерины Климовой Ильёй Хорошиловым. Правда, штамп в паспорте родители шестилетней дочери Аглаи ставить не спешат — у обоих уже есть опыт жизни в официальном браке.
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