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«Психопатка!»: Боня влепила пощечину обманутой жене Мамаева 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Появилась информация, будто футболист Павел Мамаев изменил жене Алане с моделью, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Викторией Боней. Та дерзко ответила на обвинения.
Уже который день вся страна смакует подробности личной жизни Павла и Аланы Мамаевых после того, как та обвинила мужа в изменах. Причем среди партнерш футболиста якобы оказалась и звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Боня. Журналисты ссылаются на некую переписку в социальной сети, где Алана Мамаева будто бы написала, что Боня "с ним спала".
Подобные обвинения Виктория Боня не смогла стерпеть. В той же социальной сети модель, большую часть года проживающая в Монако, ответила крайне дерзко. Скриншот переписки обнародовал сайт Starhit. "Она совсем психопатка видимо, да и льстит она своему мужу! Я дружу с Сашей (видимо, речь о футболисте Александре Кокорине. — Прим.ред.) и пришла поддержать его! А жена Мамаева Пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает, бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут ни один ни другой: (((бедные!" — высказалась Виктория Боня.
Напомним, на днях звезда "Дома-2" приняла участие в съемках нового выпуска передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Программа была посвящена арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Виктория Боня заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общественность.
Ранее в интервью российскому телеканалу Алана не смогла скрыть эмоций, говоря об изменах супруга. Вытирая слезы, женщина называла Павла прекрасным отцом и образцовым семьянином. Когда ей задали логичный вопрос, дескать, как же он может быть таким семьянином, раз изменял ей, Алана, утирая слезы, ответила, что тогда еще об этом не знала.
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