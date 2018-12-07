Басков ответил на новости о свадьбе с Волочковой

Певец Николай Басков прокомментировал слова балерины Анастасии Волочковой, заявившей об их свадьбе. Певец сказал, что он женится, но не на Волочковой, передает РИА Новости.

Ранее балерина написала в Instagram, что их с Басковым отношения проверены временем, и анонсировала «самую роскошную, веселую и зажигательную» свадьбу.

«Конечно, [свадьба] будет, но у каждого своя», — ответил Басков.

Позже его комментарий пропал. Интернет-пользователи решили, что Волочкова удалила сообщение.

Волочкова и Басков вместе посетили премьеру мюзикла «Саша/Aleх». «Комсомольская правда» писала, что балерина назвала певца одним из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин в ее жизни. По словам Волочковой, он делает ей подарки и заботится о ее дочери.

Затем Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с певцом Николаем Басковым, назвав его «любимым Колей». Интернет-пользователи решили, что Басков — новый возлюбленный, о появлении которого она говорила ранее.

В июле прошлого года сообщалось о планах Баскова жениться на модели Виктории Лопыревой. В сентябре 2018-го в интервью «КП» Басков заявил, что о свадьбе речи не идет. По словам артиста, между ним и Лопыревой есть отношения, но из-за жестких графиков они почти не видятся.