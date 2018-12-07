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Басков ответил на новости о свадьбе с Волочковой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Николай Басков прокомментировал слова балерины Анастасии Волочковой, заявившей об их свадьбе. Певец сказал, что он женится, но не на Волочковой, передает РИА Новости.
Ранее балерина написала в Instagram, что их с Басковым отношения проверены временем, и анонсировала «самую роскошную, веселую и зажигательную» свадьбу.
«Конечно, [свадьба] будет, но у каждого своя», — ответил Басков.
Позже его комментарий пропал. Интернет-пользователи решили, что Волочкова удалила сообщение.
Волочкова и Басков вместе посетили премьеру мюзикла «Саша/Aleх». «Комсомольская правда» писала, что балерина назвала певца одним из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин в ее жизни. По словам Волочковой, он делает ей подарки и заботится о ее дочери.
Затем Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с певцом Николаем Басковым, назвав его «любимым Колей». Интернет-пользователи решили, что Басков — новый возлюбленный, о появлении которого она говорила ранее.
В июле прошлого года сообщалось о планах Баскова жениться на модели Виктории Лопыревой. В сентябре 2018-го в интервью «КП» Басков заявил, что о свадьбе речи не идет. По словам артиста, между ним и Лопыревой есть отношения, но из-за жестких графиков они почти не видятся.
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