Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

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Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая 

Lenta.ru + ещё 3 43 минуты назад
Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В своей автобиографической книге «Канатоходка» артистка написала о неприятном случае, который произошел во время съемок картины. После дня рождения Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика, Гайдай предложил Варлей проводить ее до отеля. Когда они подошли к номеру, режиссер шагнул в комнату и постарался изнутри закрыть дверь.
«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки», — говорится в книге.
В номер зашла жена Гайдая Нина Гребешкова, но вскоре она вернулась к себе в комнату. По словам Варлей, потом режиссер резко закрыл дверь и попытался поцеловать актрису.
«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — написала артистка в своей автобиографии.
После этого режиссер заявил Варлей, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса.
28 ноября стало известно, что пять женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в домогательствах.
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