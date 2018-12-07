Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая

Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В своей автобиографической книге «Канатоходка» артистка написала о неприятном случае, который произошел во время съемок картины. После дня рождения Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика, Гайдай предложил Варлей проводить ее до отеля. Когда они подошли к номеру, режиссер шагнул в комнату и постарался изнутри закрыть дверь.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки», — говорится в книге.

В номер зашла жена Гайдая Нина Гребешкова, но вскоре она вернулась к себе в комнату. По словам Варлей, потом режиссер резко закрыл дверь и попытался поцеловать актрису.

«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — написала артистка в своей автобиографии.

После этого режиссер заявил Варлей, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса.

28 ноября стало известно, что пять женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в домогательствах.