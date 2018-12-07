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Шнуров заинтриговал поклонников снимком со свиньей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Музыкант выложил фото с неожиданным питомцем.
Поклонники лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова активно обсуждают его новый снимок. Сам певец в своем аккаунте в Instagram выложил фото с миниатюрной домашней свиньей на поводке. Подписывать его лидер «Ленинграда» никак не стал, чтобы поклонники сами догадались, где и зачем было сделано фото.
Фанаты предположили, что это новый питомец звезды. Однако некоторые также отметили в комментариях, что, возможно, свинья была нужна Шнурову только для съемок. Судя по заднему фону — певец сделал снимок в гримерке «Вечернего Урганта».
В комментариях также подписчики попросили Шнурова «не мучить животное», а другие догадались, что питомец может быть связан с предстоящим новым годом, поскольку по Восточному гороскопу наступает как раз год Свиньи. Только некоторым понравился образ Шнурова со свиньей, они отметили, что он даже с таким питомцем смотрится брутально.
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