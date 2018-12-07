Шнуров заинтриговал поклонников снимком со свиньей

Музыкант выложил фото с неожиданным питомцем.

Поклонники лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова активно обсуждают его новый снимок. Сам певец в своем аккаунте в Instagram выложил фото с миниатюрной домашней свиньей на поводке. Подписывать его лидер «Ленинграда» никак не стал, чтобы поклонники сами догадались, где и зачем было сделано фото.

Фанаты предположили, что это новый питомец звезды. Однако некоторые также отметили в комментариях, что, возможно, свинья была нужна Шнурову только для съемок. Судя по заднему фону — певец сделал снимок в гримерке «Вечернего Урганта».