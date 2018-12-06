Рэперов позвали на новогодний «огонек» на Первом канале 

В новогоднем «огоньке» на Первом канале выступят популярные рэп-исполнители. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник на телеканале.
Источник отказался раскрыть имена артистов, участвующих в съемках, заявив при этом, что съемки уже начались.
Ранее в Госдуме состоялся «круглый стол» с участием рэп-исполнителей Птахи и Ромы Жигана, видеоблогеров, депутатов Госдумы от ЛДПР и «Единой России», а также представителя управления наркоконтроля МВД.
В ходе «круглого стола» обсуждалась проблема запретов концертов популярных рэп-артистов в России, однако стороны так и не смогли прийти к единому мнению.