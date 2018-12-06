Фронтмен группы «Дюна» прокомментировал мнение, что Шнуров «украл» концепцию его группы

Виктор Рыбин принял участие в «Прямой линии», где ответил на вопросы своих почитателей. Один из них коснулся его отношения к лидеру «Ленинграда».

«Дюна», несомненно, является одной из самых популярных коллективов, гремевших в 1990-х. У группы по-прежнему есть преданные фанаты. На днях им был сделан настоящий подарок — на «Прямой линии» они могли задать своему кумиру Виктору Рыбину волнующие их вопросы.

Поклонник из Казахстана затронул острую тему. Он отметил, что именно группа «Дюна» создала в 1990-е шкодный образ и радовала публику своими несколько хулиганскими песнями. Он поинтересовался у Рыбина, нет ли у него чувства, что Сергей Шнуров «украл» созданный им имидж, а также поинтересовался его отношением к нецензурной лексике в творчестве.

Лидер «Дюны» категорически отмел мысль, что фронтмен «Ленинграда» замешан в плагиате. Он отметил, что в начале творческого пути ему очень нравилась эта группа. В качестве примера он привел песню «Мне бы в небо», которую считает потрясающей. Однако теперь Шнуров просто нецензурно выражается. Виктор подчеркнул, что он не может переступить через себя и использовать ненормативную лексику ни в своих композициях, ни публично. Он отметил, что не приемлет мат в искусстве.

Виктор также отмел идею, что при помощи мата Шнуров компенсирует отсутствие таланта. Напротив, он считает его талантливым и умным, а ненормативную лексику использует из-за денег. При этом Рыбин отметил, что очень хорошо относится к Сергею как к человеку и полагает, то это взаимно. Хотя однажды Шнуров заявил, что после «Дюны» выступать не станет. Виктор полагает, что причина в том, что их группа очень забойная, у них много хитов и они вытягивают из курортников все соки, пишет сайт Argumenti.ru.