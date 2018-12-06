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Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В подмосковном поселке Костино сгорел дом юмориста Николай Бандурина. Пожар начался днем 6 декабря, в то время, когда супруги Бандурины и мама артиста были дома. Дом сгорел дотла, как спички, сообщил артист в своем Instagram. Он сам получил ожоги, но от госпитализации отказался.
Меньше повезло его жене Марии. Она получила ожоги рук и головы второй степени. С ожогами она попала в больницу. Пожар произошел в доме куплетиста в Пушкинском районе Подмосковья. В МЧС подтвердили, что в поселке Костино сгорел дом 49 на Садовой улице.
Николай и Мария Бандурины пострадали, когда выводили из горящего дома мать артиста.
Николай Бандурин известен как участник передачи "Кривое зеркало" и исполнитель куплетов. В 2006 году его дуэт с Михаилом Вашуковым распался.
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