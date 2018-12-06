Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боня отреагировала на обвинения в романе с Мамаевым 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня прокомментировала заявление Аланы Мамаевой, что она состояла в связи с ее мужем, футболистом Павлом Мамаевым.
Виктория назвала Алану Мамаеву «психопаткой» и отметила, что та льстит своему мужу. Кроме того, Боня посоветовала Алане больше внимания уделять детям, которые «в свои шесть лет двух слов связать не могут».
Алана Мамаева написала, что Виктория Боня спала с ее мужем, в комментарии одному из своих подписчиков. Тот осудил появление телеведущей в программе «Прямой эфир», посвященной продлению ареста футболистов Мамаева и Кокорина.
Ранее супруга футболиста публично уличила супруга в другой измене. В Instagram Аланы Мамаевой появился пост, в котором она заявила, что конфликт с водителем у гостиницы «Пекин» начался из-за «девки», на которую Павел променял семью.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, отмечая 10-летие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся под арестом.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойкот Давоса и другие события дня31
США принялись оспаривать морские права России395
Эсминец США сбежал от российского флота593
Украина разрывает дружбу с Россией257
«Неизвестный таджик» из МЭР впервые заговорил174
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение