Боня отреагировала на обвинения в романе с Мамаевым

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала заявление Аланы Мамаевой, что она состояла в связи с ее мужем, футболистом Павлом Мамаевым

Виктория назвала Алану Мамаеву «психопаткой» и отметила, что та льстит своему мужу. Кроме того, Боня посоветовала Алане больше внимания уделять детям, которые «в свои шесть лет двух слов связать не могут».

Алана Мамаева написала, что Виктория Боня спала с ее мужем, в комментарии одному из своих подписчиков. Тот осудил появление телеведущей в программе «Прямой эфир», посвященной продлению ареста футболистов Мамаева и Кокорина

Ранее супруга футболиста публично уличила супруга в другой измене. В Instagram Аланы Мамаевой появился пост, в котором она заявила, что конфликт с водителем у гостиницы «Пекин» начался из-за «девки», на которую Павел променял семью.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, отмечая 10-летие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся под арестом.