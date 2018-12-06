Волочкова анонсировала свадьбу с Басковым

Российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала своих поклонников новым постом в соцсети Instagram . Танцовщица опубликовала совместную фотографию с певцом Николаем Басковым и оставила под ней интригующую подпись о грядущей свадьбе.

«Наши отношения с Колей проверены временем… Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — подписала Волочкова фотографию с Басковым и похвасталась новыми серьгами, которые ей подарил певец.

Большинство подписчиков оценили юмор Анастасии Волочковой, понимая, что, вероятнее всего, балерина пошутила, и речь идет о корпоративе.

«Настя тонко пошутила про предстоящий корпоратив. Но ее никто не понял», — написал один из комментаторов.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова поразила своих поклонников в Instagram шпагатом на снегу после бани.