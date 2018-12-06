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Волочкова анонсировала свадьбу с Басковым 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Instagram
Российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала своих поклонников новым постом в соцсети Instagram. Танцовщица опубликовала совместную фотографию с певцом Николаем Басковым и оставила под ней интригующую подпись о грядущей свадьбе.
«Наши отношения с Колей проверены временем… Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — подписала Волочкова фотографию с Басковым и похвасталась новыми серьгами, которые ей подарил певец.
Большинство подписчиков оценили юмор Анастасии Волочковой, понимая, что, вероятнее всего, балерина пошутила, и речь идет о корпоративе.
«Настя тонко пошутила про предстоящий корпоратив. Но ее никто не понял», — написал один из комментаторов.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова поразила своих поклонников в Instagram шпагатом на снегу после бани.
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