Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер из «Убойной силы» вышел из комы и восстанавливает речь 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из сериала "Убойная сила"
Актер Евгений Леонов-Гладышев вышел из комы и уже находится дома, пишет Starhit со ссылкой на друга звезды «Убойной силы» актера Сергея Кошонина.
«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная. (…) Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — рассказал Кошонин.
Ранее семья и друзья артиста опасались, что последствия травмы будут необратимыми. Врачи давали пессимистичные прогнозы.
Вскоре после травмы, которую Леонов-Гладышев получил в результате падения на улице, он впал в кому и пробыл в ней несколько недель.
Родные артиста собрали деньги на его лечение, и сейчас Леонов-Гладышев находится под наблюдение врачей в лучших клиниках Санкт-Петербурга.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойкот Давоса и другие события дня22
США принялись оспаривать морские права России325
Эсминец США сбежал от российского флота562
Украина разрывает дружбу с Россией247
«Неизвестный таджик» из МЭР впервые заговорил112
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение