Актер Евгений Леонов-Гладышев вышел из комы и уже находится дома, пишет Starhit со ссылкой на друга звезды «Убойной силы» актера Сергея Кошонина.
«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная. (…) Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — рассказал Кошонин.
Ранее семья и друзья артиста опасались, что последствия травмы будут необратимыми. Врачи давали пессимистичные прогнозы.
Вскоре после травмы, которую Леонов-Гладышев получил в результате падения на улице, он впал в кому и пробыл в ней несколько недель.
Родные артиста собрали деньги на его лечение, и сейчас Леонов-Гладышев находится под наблюдение врачей в лучших клиниках Санкт-Петербурга.