Актер из «Убойной силы» вышел из комы и восстанавливает речь

«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная. (…) Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — рассказал Кошонин.

Ранее семья и друзья артиста опасались, что последствия травмы будут необратимыми. Врачи давали пессимистичные прогнозы.

Вскоре после травмы, которую Леонов-Гладышев получил в результате падения на улице, он впал в кому и пробыл в ней несколько недель.

Родные артиста собрали деньги на его лечение, и сейчас Леонов-Гладышев находится под наблюдение врачей в лучших клиниках Санкт-Петербурга.