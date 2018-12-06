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Звезда сериала «Убойная сила» впервые заговорила после комы 

Дни.ру 10 часов назад
Друзья Евгения Леонова-Гладышева опасались, что последствия полученной актером серьезной травмы будут необратимыми. Однако артист сумел выйти из комы, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Он проходит курс реабилитации — и уже начал говорить.
Актер уже находится дома. Родственники Леонова-Гладышева делают все возможное, чтобы обеспечить артисту достойное лечение, полностью вернуть его к полноценной жизни, рассказал друг Евгения Борисовича, актер Сергей Кошонин.
"В ближайшее время его положат на реабилитацию на Бесстужевскую. Человек выздоравливает, динамика положительная. Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи", — сказал Кошонин.
Напомним, актер впал в кому после того, как 16 августа этого года получил серьезную черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия так до конца и не ясны. Сначала появилась информация, что на Леонова-Гладышева напали на улице, когда он направлялся на съемки в Москву. Позже сообщалось, что актер просто неудачно упал, пишет StarHit.
На лечение артиста потребовались немалые средства. С помощью поклонников актера родственникам удалось собрать необходимую сумму, которой хватило и на реабилитацию.
Евгений Леонов-Гладышев сейчас в родном Санкт-Петербурге. За ним наблюдают лучшие врачи. Близкие не сомневаются, что актер полностью восстановится после болезни и вернется на съемочные площадки.
66-летний актер известен зрителям по фильмам "Убойная сила", "Место встречи изменить нельзя", "Сибириада" и многим другим.
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