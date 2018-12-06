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Любовница Гуфа рассказала о первой ночи с рэпером 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
18-летняя любовница Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова поделилась скандальными подробностями отношений с рэпером.
Так, девушка призналась, что не помнит первого секса с Гуфом. По ее словам, рэпер пригласил ее к себе домой и напоил, а затем вступил с ней в интимную связь.
«Как только ему удалось ввести меня в состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утром проснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросила у него: «Что это?» Он мне ответил: «А что, не помнишь?» До Леши у меня не было мужчин», — написала Шевцова.
Девушка уверяет, что Долматов воспользовался случаем, а увидев ее слезы, клялся, что никогда ее не бросит.
Ранее Яна Шевцова рассказала, что сделала от Гуфа аборт, поскольку рэпер не был готов к отцовству.
Сам Долматов отрицает отношения с Яной Шевцовой, хотя признается, что секс между ними действительно был.
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