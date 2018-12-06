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Лоза обвинил российских музыкантов в лени 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Музыкант Юрий Лоза отреагировал на список самых финансово успешных музыкантов мира, первое место в котором по итогам 2018 года заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая за отчетный период около $316 млн  По мнению Лозы, регулярно в резкой форме комментирующего события на мировой и российской сцене, в России о подобных гонорарах артистов пока говорить рано. "Музыканты на Западе зарабатывают деньги, потому что в них вкладывались. Медиасистема вкладывалась, рекламщики старались, композиторы писали… А мы просто дома у себя сидим и кричим, что ничего не можем", — поделился мнением Лоза в беседе с "Московским комсомольцем".
Лоза уверен, что за рубежом никто не знает о российской музыкальной культуре, поскольку выходящие на иностранный медиарынок артисты копируют западную музыку.
"В России тоже есть (талантливые композиторы и поэты. — ред.), но об этом никто не знает. Обленились совсем…" — грустит Юрий Лоза.
Ранее Юрий Лоза высказался в защиту отказавшейся от концертов в России Софии Ротару.
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