Лоза обвинил российских музыкантов в лени

Музыкант Юрий Лоза отреагировал на список самых финансово успешных музыкантов мира, первое место в котором по итогам 2018 года заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая за отчетный период около $316 млн По мнению Лозы, регулярно в резкой форме комментирующего события на мировой и российской сцене, в России о подобных гонорарах артистов пока говорить рано. "Музыканты на Западе зарабатывают деньги, потому что в них вкладывались. Медиасистема вкладывалась, рекламщики старались, композиторы писали… А мы просто дома у себя сидим и кричим, что ничего не можем", — поделился мнением Лоза в беседе с "Московским комсомольцем"

Лоза уверен, что за рубежом никто не знает о российской музыкальной культуре, поскольку выходящие на иностранный медиарынок артисты копируют западную музыку.

"В России тоже есть (талантливые композиторы и поэты. — ред.), но об этом никто не знает. Обленились совсем…" — грустит Юрий Лоза.