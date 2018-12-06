Муж прокомментировал «эмиграцию» Вайкуле

Накануне латвийские средства массовой информации распространили новость о том, что Вайкуле и Латковский якобы выставили на продажу особняк в Юрмале , которым владеют уже больше двух десятилетий.

«Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме», — заявил Латковский.

По его словам, он не понимает, «откуда вообще такие новости возникли», а дом в настоящее время не продается. При этом он напомнил, что особняк продавался пять лет назад, но предложение потенциального покупателя не было приемлемым.

Латковский добавил, что если кто-то сделает предложение сейчас, то оно будет рассмотрено.

Летом Лайма Вайкуле заявила, что ей как европейке запрещено бывать в Крыму и она не поедет туда вне зависимости от размера предложенного гонорара. Свое заявление певица сделала на пресс-конференции в Одессе.