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Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

Муж прокомментировал «эмиграцию» Вайкуле 

Рамблер + ещё 6 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Певица Лайма Вайкуле не продает дом в Латвии и не эмигрирует из страны. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ее муж Андрей Латковский.
Накануне латвийские средства массовой информации распространили новость о том, что Вайкуле и Латковский якобы выставили на продажу особняк в Юрмале, которым владеют уже больше двух десятилетий.
«Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме», — заявил Латковский.
По его словам, он не понимает, «откуда вообще такие новости возникли», а дом в настоящее время не продается. При этом он напомнил, что особняк продавался пять лет назад, но предложение потенциального покупателя не было приемлемым.
Латковский добавил, что если кто-то сделает предложение сейчас, то оно будет рассмотрено.
Летом Лайма Вайкуле заявила, что ей как европейке запрещено бывать в Крыму и она не поедет туда вне зависимости от размера предложенного гонорара. Свое заявление певица сделала на пресс-конференции в Одессе.
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