Максим Галкин показал гигантскую елку «для дома»

Артист поделился с поклонниками забавным видео в соцсети.

Теперь и супруг Примадонны задумался о том, какую елку нарядить в своем семейном замке в деревне Грязи. Артист опубликовал в Instagram видео, на котором поклонники увидели дерево поистине гигантских размеров, украшенное гирляндами и сотнями сверкающих шаров.

«Вот, елку для дома подобрал — не маловата ли?» — осведомился Галкин. Подписчики, конечно, догадались, что знаменитый пародист просто позабавился, засняв одну из московских елок, и решили пошутить в ответ.

«Ого! Ну вы, Максим, и размахнулись», «Хорошая елка, надо брать», «Для вашего замка в самый раз», «Детишки будут в восторге», «Нет, Максим, не берите, слишком много на ней игрушек», «Красиво жить не запретишь!», «Маловата будет. Хотя уже наряжена, сэкономите», — высказались интернет-пользователи. Отметилась в комментариях и Вера Брежнева , заявившая, что елка у Галкина — «в самый раз».

Как только в столице и Подмосковье выпал снег, дети звездной пары Лиза и Гарри начали зимние забавы. Счастливый отец показал в соцсети, как двойняшки играют в снежки и катаются с горки, оборудованной во дворе замка.