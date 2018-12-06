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Максим Галкин показал гигантскую елку «для дома» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: КП/АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ
Артист поделился с поклонниками забавным видео в соцсети.
Как и другие звезды шоу-бизнеса, Максим Галкин и Алла Пугачева готовятся к новогодним каникулам. Артисты активно снимаются в праздничных шоу, которые россияне вскоре увидят на телеэкранах, и не забывают украсить к Новому году собственные апартаменты. Свои домашние елки уже показали поклонникам Дима Билан, Анастасия Волочкова и другие знаменитости.
Теперь и супруг Примадонны задумался о том, какую елку нарядить в своем семейном замке в деревне Грязи. Артист опубликовал в Instagram видео, на котором поклонники увидели дерево поистине гигантских размеров, украшенное гирляндами и сотнями сверкающих шаров.
«Вот, елку для дома подобрал — не маловата ли?» — осведомился Галкин. Подписчики, конечно, догадались, что знаменитый пародист просто позабавился, засняв одну из московских елок, и решили пошутить в ответ.
«Ого! Ну вы, Максим, и размахнулись», «Хорошая елка, надо брать», «Для вашего замка в самый раз», «Детишки будут в восторге», «Нет, Максим, не берите, слишком много на ней игрушек», «Красиво жить не запретишь!», «Маловата будет. Хотя уже наряжена, сэкономите», — высказались интернет-пользователи. Отметилась в комментариях и Вера Брежнева, заявившая, что елка у Галкина — «в самый раз».
Как только в столице и Подмосковье выпал снег, дети звездной пары Лиза и Гарри начали зимние забавы. Счастливый отец показал в соцсети, как двойняшки играют в снежки и катаются с горки, оборудованной во дворе замка.
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