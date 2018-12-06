Определились финалисты Российской Национальной Музыкальной премии «Виктория» 

7 декабря в Государственном Кремлевском дворце будут подведены итоги Российской Национальной Музыкальной премии «Виктория-2018» — единственной в стране премии, где лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы.
предоставлено организатором
В этом году в финал 15 номинаций вышли Владимир Пресняков, Loboda, Сергей Лазарев, Алена Свиридова, Burito, «Ночные снайперы», Борислав Струлёв, Монеточка, «Звери» и многие другие. Кто из них окажется на коне в этом году, все — и зрители, и участники, и даже сами организаторы Премии — узнают непосредственно во время торжественной церемонии. Имена победителей строго засекречены аудиторской компанией Ernst&Yong, контролирующей ход голосования.
предоставлено организатором
«Россия — страна с богатым музыкальным наследием, подарившая миру величайших классиков и гениев современной сцены. Мы заслуживаем института беспристрастной и качественной оценки работы артистов и авторов популярной музыки. Для чего и была создана Российская Национальная Музыкальная премия «Виктория»», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.
Гостей праздничной церемонии ждет настоящий музыкальный праздник. На сцену Кремля выйдут БИ-2, Баста, Дима Билан, Филипп Киркоров, IOWA, Лолита, Денис Клявер, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие звезды нашей эстрады. Ведущим церемонии станет Андрей Малахов.
Лучший поп-исполнитель:
«Ночь на облаках» — Александр Панайотов
«Бабочка и мотылёк» — Владимир Пресняков
«Когда ты станешь большим» — Денис Клявер
«Шепотом» — Сергей Лазарев
«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров
Лучшая поп-исполнительница:
«Парень» — Loboda
«Травушка» — Алена Свиридова
«Не модные» — Елена Темникова
«Домой» — Ёлка
«Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте
«Выше головы» — Полина Гагарина
«Ты в глаза мне посмотри» — Таисия Повалий
предоставлено организатором
Лучшая поп-группа:
«Тик-так» — A'Studio
«Взлетай» — Burito
«Молчишь на меня» — IOWA
«Она» — «Градусы»
«Только для рыжих» — «Иванушки International»
«Танцы» — «Руки вверх!»
Лучшая рок-группа или рок-исполнитель:
«Ля-ля тополя» — Би-2 «Любовь не пропала» — ДДТ «Вояж» — «Ленинград»
«Все корабли сегодня вернутся домой» — «Машина времени»
«Инстаграм» — «Ночные снайперы»
Инструменталист года в классической музыке:
«Toi et moi («Хворостовский и друзья — детям»)» — Борислав Струлев
«Симфония гола» — Денис Мацуев
«Суфий и Будда» — этюд картина No1» — Екатерина Мечетина
«Tchaikovsky — Piano Concerto No 1, 3rd movement» — Иван Бессонов
«Юбилейный концерт «Планета Башмета» в к/з им. Чайковского» — Юрий Башмет
Вокалист года в классической музыке:
«Ш. Гуно. Ария Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» — Аида Гарифуллина
«Giacomo Puccini: Turandot» — Анна Нетребко
«Adagio» — Димаш Кудайбергенов
«Верую» — Николай Басков
«La Forza del Destino» — Хибла Леварсовна Герзмава
Поэт года:
«Травушка» — Алена Свиридова
«Я тебя не вижу» — Леонид Агутин
«Улыбайся мне» — Лилия Виноградова
«Ты в глаза мне посмотри» — Михаил Гуцериев
«Никому не хватает любви» — Олег Митяев
Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу:
«Ля-ля тополя (OST «О чём говорят мужчины. Продолжение»)» — Би-2 «Лето (OST «Лето»)» — «Звери»
«Московский номер (OST «Черновик»)» — Леонид Агутин
«Лететь (OST «Лед»)» — Therr Maitz
«Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым (OST т/к «Домашний арест»)» — Семен Слепаков
Лучший хип-хоп исполнитель:
«До солнца» — Loc-Dog feat. Ёлка
«Медуза» — Matrang
«Папа What's Up» — Баста
«Обнадёжь надеждой, нирвана» — Вахтанг
«Миллион алых роз» — Егор Крид
Городской романс (русский шансон или бардовская песня):
«Забыть» — Brandon Stone & Нина Шацкая
«О любви иногда говорят (Version 2018)» — Александр Малинин
«Осень — кошка в рыжих сапогах» — Валерий Сюткин
«Она была совсем девчонкой» — Михаил Шуфутинский
«Никому не хватает любви» — Олег Митяев
Танцевальный хит года:
«Штрихи» — Burito
«SuperStar» — Loboda
«Чика» — Артур Пирожков
«Малиновый свет» — Леша Свик
«Ибица» — Филипп Киркоров и Николай Басков
Лучшее музыкальное видео:
«Любовь не пропала» — ДДТ «Когда ты станешь большим» — Денис Клявер
«Судьба» — Лолита
«Ибица» — Николай Басков и Филипп Киркоров
«Камень на сердце» — Полина Гагарина
«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров
Композитор года:
«Травушка» — Алена Свиридова
«Цвет настроения синий» — Антон Пустовой
«Апрель» — Виктор Зинчук
«Ты в глаза мне посмотри» — Виктория Кохана
«В городе серых облаков» — Игорь Крутой
«Как умела, так ушла» — Леонид Агутин
Концерт года:
«Гала-концерт в честь чемпионата мира по футболу»
«Авторадио — 25 LIVE» (юбилейный концерт в Crocus City Hall)» — Авторадио
«Шоу DIVA» — Ани Лорак
«К солнцу» — Валерия
«Юбилейный концерт» — Владимир Пресняков
Песня года:
«SuperStar» — Loboda
«Слушая тишину» — Владимир Пресняков
«Когда ты станешь большим» — Денис Клявер
«Каждый раз» — Монеточка
«Камень на сердце» — Полина Гагарина
«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров