Определились финалисты Российской Национальной Музыкальной премии «Виктория»

7 декабря в Государственном Кремлевском дворце будут подведены итоги Российской Национальной Музыкальной премии «Виктория-2018» — единственной в стране премии, где лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы.

предоставлено организатором

предоставлено организатором

«Россия — страна с богатым музыкальным наследием, подарившая миру величайших классиков и гениев современной сцены. Мы заслуживаем института беспристрастной и качественной оценки работы артистов и авторов популярной музыки. Для чего и была создана Российская Национальная Музыкальная премия «Виктория»», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Лучший поп-исполнитель:

«Бабочка и мотылёк» — Владимир Пресняков

«Когда ты станешь большим» — Денис Клявер

«Шепотом» — Сергей Лазарев

«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров

Лучшая поп-исполнительница:

«Парень» — Loboda

«Травушка» — Алена Свиридова

«Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте

«Выше головы» — Полина Гагарина

предоставлено организатором

Лучшая поп-группа:

«Тик-так» — A'Studio

«Взлетай» — Burito

«Молчишь на меня» — IOWA

«Она» — «Градусы»

«Только для рыжих» — «Иванушки International»

«Танцы» — «Руки вверх!»

Лучшая рок-группа или рок-исполнитель:

«Ля-ля тополя» — Би-2 «Любовь не пропала» — ДДТ «Вояж» — «Ленинград»

«Все корабли сегодня вернутся домой» — «Машина времени»

«Инстаграм» — «Ночные снайперы»

Инструменталист года в классической музыке:

«Toi et moi («Хворостовский и друзья — детям»)» — Борислав Струлев

Вокалист года в классической музыке:

«Ш. Гуно. Ария Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» — Аида Гарифуллина

«Adagio» — Димаш Кудайбергенов

Поэт года:

«Травушка» — Алена Свиридова

«Улыбайся мне» — Лилия Виноградова

Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу:

«Ля-ля тополя (OST «О чём говорят мужчины. Продолжение»)» — Би-2 «Лето (OST «Лето»)» — «Звери»

«Московский номер (OST «Черновик»)» — Леонид Агутин

«Лететь (OST «Лед»)» — Therr Maitz

Лучший хип-хоп исполнитель:

«До солнца» — Loc-Dog feat. Ёлка

«Медуза» — Matrang

«Папа What's Up» — Баста

«Обнадёжь надеждой, нирвана» — Вахтанг

Городской романс (русский шансон или бардовская песня):

«Никому не хватает любви» — Олег Митяев

Танцевальный хит года:

«Штрихи» — Burito

«SuperStar» — Loboda

«Чика» — Артур Пирожков

«Малиновый свет» — Леша Свик

«Ибица» — Филипп Киркоров и Николай Басков

Лучшее музыкальное видео:

«Любовь не пропала» — ДДТ «Когда ты станешь большим» — Денис Клявер

«Судьба» — Лолита

«Ибица» — Николай Басков и Филипп Киркоров

«Камень на сердце» — Полина Гагарина

«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров

Композитор года:

«Травушка» — Алена Свиридова

«Цвет настроения синий» — Антон Пустовой

«Ты в глаза мне посмотри» — Виктория Кохана

«Как умела, так ушла» — Леонид Агутин

Концерт года:

«Гала-концерт в честь чемпионата мира по футболу»

Авторадио — 25 LIVE» (юбилейный концерт в Crocus City Hall)» — Авторадио

«Шоу DIVA» — Ани Лорак

«К солнцу» — Валерия

«Юбилейный концерт» — Владимир Пресняков

Песня года:

«SuperStar» — Loboda

«Слушая тишину» — Владимир Пресняков

«Когда ты станешь большим» — Денис Клявер

«Каждый раз» — Монеточка

«Камень на сердце» — Полина Гагарина

«Цвет настроения синий» — Филипп Киркоров