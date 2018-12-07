Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни

Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар. Об этом сообщает The New York Times.

«У меня был адский год. Худший кошмар моей жизни», — написал он.

В письме Вайнштейн критиковал полицейских, которые расследуют его дело, и просил знакомых обсудить некоторые материалы по телефону.

Его адвокат Бенджамин Брафман заявил, что отправленное с личного электронного адреса продюсера сообщение было предназначено для нескольких близких друзей. «Письма от Харви надо разглядывать с позиции очень огорченного человека. Это он просит о помощи. Это не агрессивный жест со стороны Харви Вайнштейна», — отметил Брафман.

3 ноября адвокат Элизабет Феган, которая ведет групповой иск против Вайнштейна от лица потерпевших, рассказала, что число жертв продюсера может достигать тысячи. По ее словам, на домогательства пожаловались как минимум 150 женщин.

В октябре прокуратура Нью-Йорка сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.