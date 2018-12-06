Россиян нет в рейтинге журнала «Форбс» «Самые высокооплачиваемые музыканты 2018 года», потому что они мало работают, а «раскручивают» их плохо. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил певец Юрий Лоза.
Свой рейтинг «Форбс» представил два дня назад. Его возглавила группа U2, заработавшая в этом году 118 миллионов долларов. Второй стала группа Coldplay (115,5 миллиона), третьим — певец Эд Ширан (110 миллионов), четвертым — Бруно Марс (100 миллионов), а пятой — Кэти Перри (83 миллиона). Ни одного российского артиста в списке нет.
«Грустно. Таланты же есть, а ленятся», — посетовал Лоза.
По мнению певца, его коллеги по российской сцене зарабатывают меньше коллег по западной, так как работают недостаточно много.
Впрочем, «обленились», по его словам, не только музыканты, но и те, кто должен их «раскручивать». Лоза отметил, что американских исполнителей продвигают уже 70 лет, а российских — «не начали до сих пор».
«Мы просто дома у себя сидим и кричим, что ничего не можем», — посетовал он вновь.
Также Лоза обратил внимание на то, что на конкурсах вроде Евровидения представители России, «все эти Биланы, Лазаревы», выступают с «плохой копией» иностранной музыки.
«Обленились совсем!» — посетовал он в третий раз.